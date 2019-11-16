РИАМО - 16 ноя. На станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Силикатная ведется ремонт фасада здания, работы по благоустройству завершены на 80%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Станция расположена на Курском направлении Московской железной дороги.

«Подготовка нового наземного метро ведется полным ходом. Работы по благоустройству станции Силикатная уже завершены на 80%. Покрытие платформы полностью заменено на новое со световой полосой безопасности. Установлены лавочки и урны, а также электронное табло», – сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

Он добавил, что на станции к открытию МЦД установят новые колонны экстренного вызова, турникеты будут оснащены ридерами для оплаты банковской картой, также полностью заменят систему освещения.

На станции Силикатная покрасили навес, продолжаются работы по ремонту фасада здания, их планируется завершить в конце текущего года, работы ведет АО «Центральная ППК».

Рабочие меняют ограждения на платформе, красят пешеходный моста и ремонтируют покрытия площадки перед павильоном.

По информации ОАО «РЖД», открытие МЦД-1 и МЦД-2 запланировано на ноябрь. На МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» 132 километра пути, 66 станций. С 27 станций МЦД можно будет сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

С запуском МЦД общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Московского региона, а в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.