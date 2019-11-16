РИАМО - 16 ноя. В субботу в Москве и Подмосковье при облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается, максимальная температура воздуха днем составит плюс 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем на фоне повышенного атмосферного давления Московский регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Впрочем, каких-либо существенных осадков ждать не стоит, и выражен он будет в большей степени лишь в облачности благодаря высокому антициклону. <...> Температура превысит многолетние значения на 2 градуса при максимальной температуре в Москве - 3-5, по области - 2-7 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление остается высоким (почти на 10 единиц выше нормы). Геомагнитный фон в субботу прогнозируется спокойный.

«Наиболее остро на повышенный фон атмосферного давления (по медицинской классификации это спастический тип) реагируют лица с сердечно-сосудистыми болезнями - гипертоники, перенесшие сосудистые нарушения, склонные к частым приступам стенокардии, с вегетососудистой астенией, мигренью и другие)», - добавляется в материале.

Синоптики уточняют, что следует контролировать артериальное давление, не допускать развития болевых приступов, принимать лекарства, рекомендованные врачом. Помогут и различные домашние средства - горчичники на шейный отдел позвоночника, травяные чаи, пустырник, боярышник, дыхательные упражнения, непродолжительные прогулки на свежем воздухе.