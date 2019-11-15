РИАМО - 15 ноя. В 2019 году в различных районах столицы построили 25 детских садов , большинство из них возводились за счет инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Все районы города должны быть обеспечены местами в дошкольных учреждениях. В 2019 году мы построили 25 детских садов, один из которых за счет инвестора открыли буквально вчера», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что город активно привлекает инвесторов к строительству социальных объектов.

«С 2011 года в Москве построено 360 образовательных учреждений, в том числе 265 детских садов и 95 школьных зданий. При этом, 118 объектов, а это около трети от общего ввода, возведено за внебюджетные средства», - отметил Хуснуллин.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства детского сада на 225 мест на Челобитьевском шоссе в районе Северный.

«Надеюсь, что в ближайшие месяцы закончится строительство, оформят все необходимые документы и сад запустят. Проблема в этом районе с детскими садами решается», - сказал Собянин.