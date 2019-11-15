РИАМО - 15 ноя. Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах сохранили жизни десяти человек в разных районах столицы, которые, несмотря на заморозки, решили искупаться, говорится в сообщении пресс-службы управления по САО департамента ГОЧСиПБ.

«Шесть происшествий случились на Москва-реке в Центральном округе столицы, по одному спасению в Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном и Троицком округах», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что самый тяжелый случай был на станции «Строгино» 10 сентября, где вахтенный наблюдатель заметил человека, который сбежал с берега в воду, скрылся в волнах и не появился на поверхности. Мужчину спасли и госпитализировали.

В конце октября – начале ноября было сразу четыре происшествия на воде.

На Шибаевском пруду в Кузьминках 29 октября мужчина решил искупаться, но не рассчитал силы. После погружения в воду у него от холода свело все тело, он начал тонуть. Спасатель Виталий Величков бросился в реку и спас пострадавшего, остальные члены команды помогли поднять его на катер и оказали первую помощь.

А вот спасателям ПСС «Крымский мост» приходится поднимать из воды тонущих людей и ночью. Так и случилось 3 ноября в два часа ночи. По сигналу от очевидцев о человеке в воде в районе Берсеневской набережной выехала команда спасателей, которая вытащила мужчину из воду и доставила на поисково-спасательную станцию, где оказала ему первую помощь, напоила горячим чаем и выдала сухую одежду.

Также с 1 сентября спасателями МГПСС проведено четыре аварийно-спасательные и другие неотложные работы, в том числе работы по подъему упавших в Москва-реку автомобилей, обеспечение безопасного забора воды вертолетами ГКУ «МАЦ» во время тушения крупного пожара 20 октября. Было много случаев и спасения животных, которые самостоятельно не могли выбраться из воды.

Московские водные спасатели готовятся к зиме. Проводятся занятия по дополнительной подготовке личного состава, техника переводится на зимние условия работы, летние плавсредства уступают место судам на воздушной подушке.