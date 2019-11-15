РИАМО – 15 ноя. Россиянки стали чаще признаваться о том, что они пережили сексуальные домогательства со стороны педагогов и работодателей, но для многих очень сложно рассказать о харассменте, сообщает Федеральное агентство новостей.

После резонансного убийства девушки доцентом исторического факультета СПбГУ Олегом Соколовым и жалоб студенток РГПУ имени Герцена на домогательства со стороны преподавателя политологии Бориса Вишневского некоторые нашли в себе силы рассказать о случая харассмента. Так, агентство продолжает получать отклики на опрос о проблеме сексуальных домогательств в учебных заведениях и на работе.

«К сожалению, чтобы рассказать о харассменте со стороны преподавателей или работодателей, жертвам сексуальных домогательств в России требуется большая смелость, поскольку им грозит отчисление, получение неудовлетворительных оценок на экзамене, увольнение и другие более серьезные формы давления и шантажа», - говорится в сообщении.

По мнению феминистки, журналистки и блогера Татьяны Никоновой, общество в России не всегда встает на сторону жертвы. Более того, люди часто считают, что именно жертва провоцирует харассмент откровенными нарядами или поведением.

«Нам нужно другое законодательство и нам нужно образовывать общество, чтобы общественный консенсус был на стороне пострадавших. И нужно, чтобы люди, позволяющие себе слишком многое, становились изгоями. Только страх этого поможет остановить харассмент», — считает Никонова.