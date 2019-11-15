РИАМО - 15 ноя. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина приняла участие в конференции НОПРИЗ «Актуализация Федерального закона «Об архитектурной деятельности в РФ», в ходе которой высказала ряд предложений по изменению закона, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Так, она предложила регулировать полномочия по разработке и согласованию архитектурного облика объектов.

«Понятие «архитектурная деятельность» в законопроекте необходимо распространить на подготовку архитектором материалов архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Причем данные материалы должны подготавливаться исключительно архитектором-автором проекта», - отметила в Кузьмина.

По ее словам, в полномочия субъекта России должны входить также вопросы установления порядка предоставления согласования АГО и контроля за его реализацией. При этом возможность согласовывать облик объектов должны получить главные архитекторы субъектов и муниципальных образований.