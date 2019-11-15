РИАМО – 15 ноя. Трехкратный лауреат премии ТЭФИ, комментатор канала «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев огласил список лучших спортсменов России, а также отметил важность футбола, как спорта, который способен вывести людей на улицы.

В список лучших атлетов индивидуальных видов спорта вошли атлеты, фигуристы, гимнасты и пловцы.

«Это единственная на планете трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, гимнаст Никита Нагорный, пловцы Антон Чупков, Евгений Рылов и Юлия Ефимова, фигуристка Алина Загитова, еще одна легкоатлетка Анжелика Сидорова», - сказал Губерниев в интервью Федеральному агентству новостей.

Среди команд он отметил мужскую сборную, одержавшую победу на соревнованиях по командному многоборью на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Такого успеха удалось достичь впервые с 1991 года, когда выступала еще сборная СССР.

Отвечая на вопрос, что он думает о футболистах сборной, Губерниев сказал, что он их фанат.

«Они большие молодцы. Футбол — это единственный вид спорта, который способен вывести людей на улицы (в хорошем смысле этого слова). Биатлон и хоккей этого не делают. Поэтому я за футбол, и я поддерживаю то, что им дали «ЗМСов» (звания заслуженных мастеров спорта — прим. ред.) после чемпионата мира, который прошел у нас в прошлом году. Я их фанат», - заключил Губерниев.