РИАМО - 15 ноя. Столичный метрополитен потратит 433 миллиона рублей на закупку спецодежды для сотрудников, было заключено два соответствующих контракта с ООО «Заспорт», сообщается на сайте госзакупок.

Первый контракт на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты на сумму почти в 225 миллионов рублей был опубликован ГУП «Московский метрополитен» 30 октября. Его реализуют в два этапа до 20 января. Всего по данному контракту должны поставить 285 тысяч единиц спецодежды — жилетов, курток, халатов и плащей.

«Поставщик — общество с ограниченной ответственностью ООО «Заспорт», - отмечается в документации.

Второй контракт, опубликованный уже 8 ноября, на сумму в 208 миллионов рублей также заключили с ООО «Заспорт». По этом контракту до 3 февраля поставят более 49 тысяч единиц спецодежды.

Компания ООО «Заспорт» (бренд ZASPORT) является официальным экипировщиком олимпийской команды России. Ранее сообщалось, что ZASPORT находится в процессе разработки экипировки для российских спортсменов к Олимпийским играм 2020 года в Токио.