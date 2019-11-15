РИАМО - 15 ноя. В Московской области составили топ-10 купелей на Крещение Господне в 2020 году, которое православные христиане будут отмечать 19 января, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму региона.

«Комитет <…> подготовил список десяти лучших мест для купания на предстоящий праздник. Здесь есть дополнительное освещение, предусмотрены места для обогрева и раздевалки. Особое внимание уделили безопасности — на каждой точке будут дежурить спасатели и врачи», – отмечается в материале.

Первую строчку рейтинга занимает купель у святого источника «Белый колодец» в Зарайске. В прошлом году ее посетили 2 тысячи человек. На втором месте расположился Ногинский пруд в Серпухове в микрорайоне имени Ногина. В прошлом году его посетили более 200 человек.

Иордань на Истре (Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь), расположенную на третьем месте, в минувшем году посетили 10 тысяч человек. Источник преподобного Саввы в Звенигороде у Саввино-Сторожевского монастыря стал четвертым. Его посетили около 25 тысяч человек.

Источник святого Николая Чудотворца при Успенском храме в селе Андреевском Коломенского городского округа (посетили 623 человека) занял пятое место, а купель на источнике Преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского округа (посетили 30 тысяч человек) стала шестой в рейтинге.

Купель на озере Сенеж в Солнечногорске посетили более 3 тысяч человек, она заняла седьмую позицию, а купель в селе Талеж городского округа Чехов расположилась на восьмом месте.

Купель в усадьбе Демьяново в Клину и купель в селе Куликово Дмитровского городского округа заняли девятое и десятое места соответственно.