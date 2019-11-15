РИАМО - 15 ноя. На закрытом полигоне ТКО «Царево» продолжаются работы по рекультивации, здесь запустили специальные аэрозольные пушки, которые препятствуют распространению неприятного запаха, работы завершат в срок, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В пятницу на полигон с рабочим визитом приехал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин. Он ознакомился с ходом работ и встретился с инициативной группой жителей Пушкинского округа.

«Полигон «Царево» был закрыт в 2017 году благодаря активной позиции местных жителей. Но с точки зрения экологии, закрытие полигона - это лишь начало большой работы. Разработанный проект рекультивации направлен, в первую очередь, на предотвращение утечки фильтрата и выбросов свалочного газа», - отметил Куракин.

Он подчеркнул, что важно обеспечить правильную геометрию полигона, для чего ведется перемещение свалочных масс в новую чашу. На сегодняшний день перевозится порядка 1 тысячи кубометров отходов в день, но вскоре этот объем увеличится до 5 тысяч.

«Уверен, все работы будут выполнены в срок, и скоро здесь будет наведен порядок, а негативное воздействие полигона - полностью ликвидировано», - сказал Куракин.

Встречи с общественниками проводятся в городском округе каждые две недели. Представители министерства экологии и природопользования взаимодействуют с местными жителями, которые помогают осуществлять контроль за ходом работ.