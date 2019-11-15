РИАМО - 15 ноя. В Московской области до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию 25 фельдшерско-акушерских пунктов, на данный момент уже отрыты три ФАПа — в сельских поселениях Ивановка и Рождествено Наро-Фоминского округа и поселении Толстяково Солнечногорска, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Новые фельдшерско-акушерские пункты открываются в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«В высокой степени строительной готовности находятся объекты в деревне Манушкино городского округа Чехов, селе Киясово Ступина, деревни Якоть Дмитровского округа, деревни Подхожее Серебряных Прудов и другие», - говорится в сообщении.

До конца года новые ФАПы появятся в Воскресенске, Егорьевске, Клину и Шатуре, а также Волоколамском, Раменском, Рузском, Сергиево-Посадском и Талдомском округах.

Всего на текущий год запланирован ввод в эксплуатацию 31 объекта здравоохранения за счет средств бюджета.