РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 ноя. Житель Домодедова Александр Барашков в пятницу при попытке установления рекорда Гиннеса преодолел 66 метров 24 сантиметра за 47 секунд, выполняя акробатический элемент Snake, передает корреспондент РИАМО в Домодедово.

«Я все сделал, я отдался полностью. Ради нашей области, моего города. Я сделал все, что было в моих силах», - сказал сразу после рекорда Барашков.

Назначенная дата выполнения рекорда совпала с днем рождения спортсмена, ему исполнилось 26 лет.

«Теперь я могу сказать с чистой совестью, что мой город вошел в историю, независимо от того, что скажет международная комиссия. Мы это сделали. Главное, что это видели мои близкие люди. И ради Московской области. У нас всего 13 человек из 146 миллионов являются рекордсменами Гиннеса. Сейчас у нас есть уже 90% того, что мы станем 14», - рассказал Барашков журналистам.

Теперь видео фиксации рекорда будет отправлено в Англию. Результаты будут известны в феврале 2020 года.

Барашков уже рекордсмен Книги рекордов России. В декабре 2018 года в процессе выполнения акробатического элемента Snake за 1 минуту он преодолел дистанцию 33,4 метра.

Предыдущий рекорд Гиннеса устанавливал американец Джоэл Масуда. Его результат 59,49 метра.