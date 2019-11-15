РИАМО - 15 ноя. На маршруте №32 Дмитров - станция «Икша» - санаторий «Горки» с 11 ноября автобус заезжает в деревню Лупаново Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для улучшения качества обслуживания в схему движения маршрута внесен остановочный пункт «Лупаново». Транспортная работа маршрута скорректирована по просьбе жителей», - говорится в сообщении.

Также на этом остановочном пункте поставили новые автобусные павильоны.

Ранее жители шли пешком несколько километров до ближайшей остановки. Теперь благодаря новому заезду они сэкономят время и смогут добраться до населенного пункта быстро и с комфортом.

Маршрутом пользуется около 900 человек по будням. С начала 2019 года поток пассажиров составил свыше 230 тысяч человек. Этот маршрут обслуживается пятью автобусами большого класса.