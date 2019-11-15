РИАМО - 15 ноя. В Подмосковье находится 929 автосервисов, где поменять летние шины на зимние автолюбители смогут в среднем за 1,6 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Мы подготовили интерактивную карту объектов дорожного сервиса (шиномонтажи, мойки, автосервисы) Подмосковья», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что с помощью нее жители Подмосковья и Москвы, не успевшие «переобуть» свои автомобили к холодам, могут сделать это на шиномонтажах, представленных на карте.

«Все указанные (на карте - ред.) объекты, в количестве 242 штук, изучены межведомственной комиссией, их деятельность и оказываемые услуги соответствуют требованиям законодательства», - отметил Посаженников.

Зимой автономистам разрешается передвигаться только на зимних шинах, поэтому необходимо переобуть свою машину. В среднем услуга по замене шин на территории Подмосковья обойдется в 1,6 тысячи рублей.

В Подмосковье осуществляют свою детальность 2,17 тысячи объектов дорожного сервиса, в том числе, автосервисов – 929, автомойки – 651, шиномонтажи – 590. Наибольшее количество объектов дорожного сервиса расположено в городских округах Подольск (194), Мытищи (136), Одинцовский (109), Серпухов (101).