РИАМО - 15 ноя. На главном храме Вооруженных Сил России в Одинцовском округе Подмосковья установили центральный купол, вес которого составил около 80 тонн, сообщается на официальном сайте министерства обороны РФ.

«В мае 2020 года вся страна будет отмечать великий и радостный праздник Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. И купола главного храма Вооруженных Сил будут сиять символом того, что мы — победители, символом духовной крепости, святости подвига и великой жертвы всего нашего народа», - говорится на сайте.

Чтобы установить купол понадобилась спецтехника, грузоподъемность которой составляет 750 тонн. При этом пришлось увеличить массу крана, что поднимал его.

Еще четыре одинаковых купола будут украшать главный храм Вооруженных Сил России, три из которых уже установили. Всего куполов будет шесть. Один расположат на звоннице, а центральный занял свое место.

Купола сделаны из высоколегированной стали, что позволит им сохраниться без повреждения, по предварительным расчетам, от 300 до 1,5 тысячи лет.

Главный храм ВС России строится к юбилейной дате Дня Победы. Каждая деталь храма связана с этим событием. Вся символика и убранство посвящены войнам, что сражались за свою родину. Высота звонницы составила 75 метров, а малого купола — 14,18 метра. Уже строится «Дорога памяти», длина которой будет 1,418 километра.