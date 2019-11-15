РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Почетные грамоты вручили в пятницу отличившимся участковым городского округа Люберцы в преддверии их профессионального праздника, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В пятницу в городском округе прошло мероприятие, приуроченное ко Дню участковых уполномоченных полиции в России, который отмечается 17 ноября.

«Примите искренние поздравления с Днем участкового! Желаю вам доброго здоровья, жизненного оптимизма, боевого духа и успехов в службе на благо Отечества. Пусть в череде ваших рабочих будней почаще наступают праздники и выходные, которые бы вы могли провести вместе с родными и близкими. Благополучия и счастья вам и вашим семьям», - сказал начальник МУ МВД «Люберецкое» Евгений Романцев.

В конце мероприятия за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, достижение высоких результатов отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты.