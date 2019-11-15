РИАМО - 15 ноя. По итогам 10 месяцев 2019 года на УК Одинцовского округа поступило 5,2 тысячи жалоб, в муниципалитете ведут усиленную работу по оздоровлению рынка управляющих компаний, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Улучшением ситуации на рынке занялись еще в августе 2019 года. Тогда провели общие собрания собственников и уже через месяц заменили две организации с рейтингом «две звезды» — МУП «Большие Вяземы» и МУП «Вяземы инжиниринг». Теперь их дома относятся к АО «Одинцовская теплосеть». Также на первый квартал 2020 года запланировали передачу жилого фонда, находящегося в управлении ГУЖФ, другой управляющей компании.

«По ГУЖФ меня беспокоят те долги, которые останутся у населения перед ГУЖФ и, соответственно, у ГУЖФ перед ресурсными организациями, чтобы ресурсники ни в коем случае не пострадали. Это не первая управляющая компания Министерства обороны на нашей территории. Мы еще не отошли от истории со «Славянкой», которая накопила много долгов и ни с кем из ресурсников не рассчиталась. Мы понесли убытки, и закрывали эти долги уже своими возможностями, из бюджета. Этого не хотелось бы допустить», — отметил глава городского округа Андрей Иванов.

Определить новую компанию для жилого фонда, управляемого ГУЖФ, определят по итогам конкурсных процедур. С 1 декабря временно обслуживанием жилого фонда займется «Одинцовская теплосеть». Как отметил Иванов, при передаче особое внимание уделят долгам жителей перед УК и, соответственно, управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями.

Также в планах на декабрь 2019 года — улучшение качества работы еще пяти компаний. В случае трех управляющих организаций значит повышение числа рейтинговых звезд с двух до трех. Для еще двух компаний проведут собрания собственников для их дальнейшей замены.