РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 ноя. В подмосковной Балашихе в лифте дома на улице Заречной мужчина избил соседа по подъезду и порезал ему горло, у 42-летнего пострадавшего множественные ушибы и гематомы, сломан нос и резаная рана шеи, сообщила «РИАМО в Балашихе» супруга пострадавшего.

Драка произошла вечером около 18:20 в одном из подъездов дома №31 по улице Заречной в Балашихе, когда потерпевший возвращался с работы домой с сумками, полными продуктов. Когда мужчина зашел в лифт, то увидел соседа по подъезду. Около 1,5 месяцев назад между ними случился небольшой инцидент и сосед, вспомнив обиду, стал избивать оппонента.

«Супруг опешил, так как даже не успел ничего сказать, как сосед ударил его несколько раз кулаком в челюсть, затем стал избивать ногами. Сумки выпали из рук мужа, из них выкатились и разбились две стеклянных бутылки. Разъяренный сосед схватил одну из них и горлышком от бутылки сильно надавил на горло мужа, в результате чего нанес ему серьезную глубокую рану. Супруг чудом вырвался, хотя в этот момент сосед умудрился еще сломать ему нос», - сказала собеседница агентства.

По словам женщины, они сразу же позвонили в службу «112» и вызвали полицию, а затем обратились в травмпункт, где мужчине сняли побои и оказали необходимую медпомощь. Пострадавшему наложили несколько швов, в том числе три в области шеи.

Супруги написали заявление в полицию и уже несколько дней ждут результатов расследования и привлечения их соседа к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

Представитель пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское» прокомментировал ситуацию.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначены экспертизы для принятия процессуального решения», - сказал собеседник.