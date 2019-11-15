РИАМО - 15 ноя. Арбитражный суд столицы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Золотое руно» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления.

Ранее в ведомство поступило обращение от государственного казенного учреждения региона «Московская областная противопожарно-спасательная служба» о внесении сведений в отношении ООО «Золотое руно» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Мособлпожспас».

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Золотое руно» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Золотое руно» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.