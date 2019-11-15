РИАМО - 15 ноя. Офисное здание с подземной автостоянкой построили на улице Неделина в городе Одинцово, после ввода в эксплуатацию там появится 300 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию офисного здания в Одинцове. Это позволит создать 300 рабочих мест. Проект находился на сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Площадь десятиэтажного здания составляет 13 тысяч квадратных метров. Там будут размещены рестораны, офисные помещения и фитнес-студия.

Всего в проект вложили 361 миллион рублей. Застройщиком выступила УК «Аркада Строй».