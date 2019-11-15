РИАМО - 15 ноя. Участниками программы «Земский доктор», которая предусматривает поддержку сельских медицинских работников, в 2019 году стали около 150 врачей и фельдшеров Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В программе «Земский доктор» участвуют всего 145 медработников, из них - 135 врачей и десять фельдшеров. Программа направлена на поддержку тех медицинских работников, которые приходят работать в сельскую местность.

«Врачам - участникам программы предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 миллион рублей, фельдшерам - 500 тысяч рублей. Всего с 2012 года в Подмосковье трудоустроились почти 1,5 тысячи «земских докторов», - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Также в Подмосковье предусмотрены и другие социальные бонусы для медработников. Например, более 900 медицинских специалистов получили свидетельства по программе «Социальная ипотека». Кроме того, для специалистов первичного звена предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей.