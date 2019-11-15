РИАМО - 15 ноя. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации начальной школы на 400 мест в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства блока начальных классов, рассчитанных на 400 ученических мест МОУ «Глебовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Истра», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Проверка сметных расчетов проводилась для определения их соответствия физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектом.

По словам министра, ввод в эксплуатацию блока начальных классов намечен на 2021 год.

Проектирование и строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.