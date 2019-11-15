РИАМО - 15 ноя. В этом году в Звенигороде Одинцовского городского округа отремонтировали 17 подъездов, таким образом завершен план ремонта 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Адресный перечень был сформирован по обращениям жителей. Работы проводились в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», которая третий год реализуется в Звенигороде.

«В 2019 году в Звенигороде отремонтировали 17 подъездов в девяти многоквартирных домах на улицах Садовая, Спортивная, Чехова и Радужная в микрорайоне Южный. При проведении работ в обязательном порядке учитывали мнения жителей», - сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

Он уточнил, что всего в Звенигороде из 608 входных групп обновили 238.

«В нашем подъезде шпаклевали стены и потолки, покрасили все, установили энергосберегающие лампы, отремонтировали кровлю и обновили входную группу. Все работы, цветовую гамму, материалы - все предварительно согласовали с нами», - отметила жительница дома 3 по улице Садовой.

Губернаторская программа «Мой подъезд» предполагает софинансирование текущего ремонта подъездов многоквартирных домов. Подробную информацию о том, как стать ее участником, о предельной стоимости ремонта в типовых домах и ответы на другие вопросы можно найти на сайте меняемподъезды.рф.