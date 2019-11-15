РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 ноя. Форум «Концепция развития МФЦ 2.0 в Московской области» пройдет в Красногорске 18 ноября, в рамках мероприятия наградят победителей регионального конкурса «Лучший МФЦ», говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Подмосковья «МО МФЦ».

«В рамках торжественной части огласят победителей регионального конкурса «Лучший МФЦ Московской области» 2019 года. Победителей поздравят и вручат им памятные подарки, благодарности министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области», - говорится в сообщении.

В 2018 году лучшими МФЦ были признаны многофункциональные центры городских округов Мытищи (первое место) и Солнечногорск (второе место).

«В рамках форума с докладами выступят представители Мингосуправления Московской области, Московской областной думы, министерства экономического развития РФ. Основными участниками форума станут руководители региональных центров «Мои документы», представители администраций муниципальных образований Подмосковья», - добавляется в материале.

На официальной панельной части обсудят вопросы развития МФЦ в рамках новой концепции МФЦ 2.0, предложенной Минэкономразвития РФ.

«Московская область - пилот по внедрению новой концепции. В ее рамках многофункциональные центры будут развиваться сразу по нескольким направлениям. В том числе МФЦ выступит уполномоченным по правам заявителей и будет предоставлять все социально-значимые услуги, а также развиваться в рамках цифровизации и проактивности госуслуг», - заключается в материале.