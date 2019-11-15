РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 ноя. Уникальный иконостас скоро будет установлен в главном Храме Росгвардии в подмосковной Балашихе, работы по созданию уникального художественного ансамбля с учетом общей стилистики храмового комплекса ведутся в иконописной мастерской «Во имя преподобного Алипия Печерского» в Москве, где придерживаются древней техники написания икон, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Работа ведется в тесном сотрудничестве с духовенством и досконально выверена с точки зрения богословия и канона. Каждая икона создается художниками с молитвой и постом в строгом послушании старшему художнику и духовенству.

«Состав икон в иконостасе имеет богословское обоснование. Так как храм является крестильным, особое значение имеет икона «Крещение Господа нашего Иисуса Христа».Симметрично ей будет расположена икона Сорока Севастийских Мучеников. В честь этого праздника, особо почитаемого христианами, и будет освящен Крестильный Храм. Мученичество, которые претерпели эти раннехристианские святые, - пример мужества и стойкости для верующих. В Севастии было войско отважных воинов-христиан, совершивших много подвигов»,- говорится в сообщении.

У Царских Врат иконостаса будут расположены иконы с ростовыми изображениями Спасителя и Богородицы. В этом иконостасе Богородичной иконой является Боголюбская икона Божией Матери, особенно почитаемая на Руси.

В состав иконостаса также войдут иконы «Архангел Михаил», «Архангел Гавриил», иконы с образами Святых Равноапостольных царя Константина и царицы Елены, Святого Филиппа, митрополита Московского, Святого князя Игоря Черниговского и Святой мученицы Лидии, «Благовещение», «Евхаристия».

«В мастерской придерживаются древней техники написания икон – яичной темперы, с использованием только натуральных материалов. Краски готовятся иконописцами вручную из растертых полудрагоценных камней (малахита, лазурита, гематита, минерального пигмента) в соединении с яичным желтком и вином. Яичная темпера через 200-300 лет каменеет, а устойчивость ее к внешним воздействиям намного превосходит любой из используемых минералов»,- добавляется в материале.

Для написания иконы используется доска из натурального дерева, укрепленная шпонками. На нее наклеивается тонкая ткань-паволока и наносится основа - меловой левкас - смесь мела и клея, которая через несколько десятилетий превращается в монолит.

От повреждений окружающей среды икона защищается слоем льняной олифы. Следование древней технике написания иконы является гарантией ее долговечности.