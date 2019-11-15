РИАМО - 15 ноя. Утеплитель загорелся на балконе на четвертом этаже гостиницы «Космос» в Москве, возгорание потушили до прибытия пожарных, сообщил РИАМО в пятницу дежурный офицер столичного главка МЧС России.

«На балконе четвертого этажа, гостиницы по Проспекту Мира, 150, загорелся утеплитель на площади 1 квадратный метр, пострадавших нет. Обстановка спокойная», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что огонь потушили до прибытия пожарных подразделений. Людей выводили из здания в целях безопасности, уже все вернулись в помещение.

По информации из открытых данных, по вышеуказанному адресу располагается гостиница «Космос».