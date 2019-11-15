РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Тракторист с помощником привезли использованные автопокрышки и выбросили на пустыре между микрорайонами Кузнечики и Дубровицы, сотрудники администрации собираются поймать нарушителя, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник теруправления в микрорайоне Кузнечики городского округа Евгений Патрушев.

«Житель микрорайона Кузнечики 14 ноября заметил, как неустановленный водитель трактора с помощником привели использованные покрышки от автомобильных колес и выбросили их на пустыре за Армейским проездом в перелеске напротив дома №13 на улице Генерала Стрельбицкого. Скорее всего, они делали это несколько раз, так как покрышек там много», - сказал Патрушев.

Он отметил, что территориальное управление примет меры по установлению нарушителя.

По его словам, на данном пустыре два года назад уже ловили мусоровозы, которые перегружали мусор, разлетавшийся по всей округе.