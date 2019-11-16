РИАМО - 16 ноя. В Московском областном онкологическом диспансере в субботу пройдет традиционный День ранней диагностики рака, где каждый посетитель сможет получить консультации врачей-онкологов в области гинекологии, маммологии, дерматологии, проктологии и других областях, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Не все находят время и возможность регулярно посещать врача. А между тем онкологическое заболевание важно выявить на ранней стадии, чтобы своевременно начать лечение. Поэтому принято решение проводить такие Дни ранней диагностики в нашем специализированном медицинском учреждении для удобства жителей Подмосковья», – сказал главный врач Московского областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Посетители Дня ранней диагностики рака смогут получить консультации врачей-онкологов в области гинекологии, маммологии, дерматологии, проктологии, урологии и хирургии грудной клетки, органов брюшной полости, головы и шеи.

Также по рекомендации и направлению специалистов участники мероприятия смогут пройти УЗИ, маммографическое, рентгенологическое обследование и цитологическое исследование.

Это мероприятие проводится для тех, кто не состоит на учете у врача-онколога, что дает возможность попасть на прием к высококвалифицированным специалистам без направления.