РИАМО - 16 ноя. Региональный конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья» проведут солисты Большого театра во Дворце культуры «Россия» в Серпухове в субботу, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Торжественное открытие конкурса состоится во Дворце культуры «Россия». Участие в гала-концерте примут ведущие солисты Государственного академического Большого театра России Карим Абдуллин и Татьяна Осипова», - говорится в сообщении.

Свои номера в конкурсе в этом году представят 27 ансамблей и 35 солистов из 24 городских округов Московской области. Более 300 участников покажут свои выступления в трех возрастных группах: от 10 до 12 лет, от 13 до 15 лет, от 16 до 20 лет.

Зрители смогут увидеть самые разные виды танца: вариации, дивертисменты и сцены из мировых шедевров классической хореографии, а также отдельные номера и интересные постановки с элементами современного танца в номинациях: «Классический танец», «Современная хореография на основе классического танца».

Председателем жюри станет профессор, педагог народно-сценического танца, балетмейстер Московской государственной академии хореографии, заслуженная артистка России Татьяна Павлова.

Конкурс проводится в седьмой раз при поддержке министерства культуры Московской области. Первое мероприятие состоялось в 2002 году, а в 2009 году получило название «Пируэты Подмосковья». В конкурсе участвуют коллективы и солисты классического танца, хореографические студии, театры балета культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и других учебных заведений сферы культуры.