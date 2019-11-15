РИАМО - 15 ноя. В парке «Захарово» Одинцовского городского округа организовали фитнес-тренировки на свежем воздухе для участников программы «Активное долголетие», также провели две экскурсии в подмосковные музеи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Одинцовском городском округе с 1 октября реализуется региональная программа «Активное долголетие». Она рассчитана на женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. В ее рамках в муниципалитете проходят различные экскурсии, мастер-классы и курсы.

«Занятия, которые мы предлагаем нашим пенсионерам, очень разносторонние. Это и курсы английского языка и компьютерной грамотности, и мастер-классы по различным танцевальным направлениям», - сказал глава городского округа Андрей Иванов.

Он уточнил, что многие занятия, пока позволяет погода, проводятся на свежем воздухе не только в парке культуры, спорта и отдыха. Например, каждую среду с 15 до 16 часов фитнес-тренировки проходят в парке «Захарово».

Члены клуба «Активное долголетие» на этой неделе посетили Ново-Иерусалимский монастырь и военно-исторический музей в деревне Падиково.

Для того, чтобы стать участником клуба «Активное долголетие», необходимо подать заявку в Одинцовский центр социального обслуживания населения или через приложение «Мобильный центр социальных услуг», которое можно бесплатно скачать в Appstore или PlayMarket.

В приложении в разделе «Долголетие в Подмосковье» нужно выбрать свой город, соответствующую организацию, интересующую активность и нажать кнопку «Продолжить». На экране появится расписание выбранного кружка (секции), адреса и контактные телефоны, по которым можно получить дополнительную информацию.

Чтобы записаться на занятие, надо выбрать подходящие дату и время, ввести свои ФИО, номер телефона и нажать кнопку «Отправить заявку». В течение трех рабочих часов специалист свяжется с заявителем для уточнения деталей.

Вопросы, связанные с проектом «Активное долголетие», можно задать по телефонам: 8 (498) 694-11-87; 8 (495) 597-99-32; 8 (495) 599-43-65.

С начала октября для участников программы «Активное долголетие» в Подмосковье организовали около 300 экскурсий, активности программы посетили 20 тысяч человек.