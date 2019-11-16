РИАМО - 16 ноя. Уникальная выставка «Шагал: между небом и землей» откроется в субботу в музейном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре, на ней представят 239 работ художника, сообщается на сайте музейно-выставочного комплекса.

Это международный проект, который организован при поддержке правительства Московской области и лично губернатора Подмосковья. Данная выставка даст старт акции «Зима в Подмосковье». Под одним пространством соберут живопись, графику и гобелены, которые хранятся в музеях и частных коллекциях России, Беларуси и Франции.

«Шагаловские персонажи просто наделены даром летать — подобно птицам или ангелам. Они бывают легки, как счастливая любовь, невесомы, как мечта, устремлены в небеса, как воздушный шар. Небо для них — такая же среда обитания, как земля. Шагала, а вместе с ним и нас, любовь переносит в другие миры, в далекие и близкие города», — рассказала куратор проекта, приглашенный эксперт в комитете Марка Шагала в Париже и заслуженный работник культуры РФ Екатерина Селезнева.

В экспозицию новой выставки вошли работы из коллекций Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, музея Марка Шагала в Витебске, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, музея истории евреев в России, Национального музея Марка Шагала в Ницце, музея «Новый Иерусалим» и частных собраний. При этом 22 эскиза экспонируются в России впервые.

К запуску проекта «Шагал: между небом и землей» был выпущен каталог, который собрал статьи о жизни и творчестве Шагала, его биографию, не публиковавшиеся ранее письма Марка и Беллы Шагал. Кроме того, в данном издании воспроизведены все экспонирующиеся на выставке работы художника.

Выставка «Шагал: между небом и землей» продолжит работу до 8 марта 2020 года.