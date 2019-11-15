РИАМО (Мытищи) - 15 ноя. Пресс-показ выставки-конкурса имени Виктора Попкова состоялся в Мытищинском историко-художественном музее, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Выставка-конкурс имени Виктора Попкова проходит в тринадцатый раз. На протяжении почти 15 лет в том или ином художественном пространстве мы выставляем на наш взгляд наиболее выдающиеся работы современных художников, членов фонда. Последние несколько лет мы обосновались в Мытищинском историко-художественном музее, поскольку это родина Виктора Попкова», - сказала искусствовед Международного художественного фонда Оксана Ермолаева-Вдовенко.

Она добавила, что знаменитый художник является камертоном для современных молодых художников. Фонд отдает предпочтения картинам, в которых есть какие-то определенные жанровые элементы, которые так или иначе сопряжены с творчеством Попкова.

На пресс-показе выставки-конкурса можно было познакомиться с работами живописи, графики и скульптуры. Для выставки члены жюри во главе с секретарем Правления Союза художников России Сергеем Гавриляченко выбрали 50 работ из порядка тысячи присланных.

«Самое ценное из всего что есть на выставке - это высокий художественный уровень и совершенно неравнодушные яркие талантливые люди, которые говорят о современности, находят форму гармонизации всего, что не укладывается в голове, теребит душу и не дает покоя», - сказал вице-президент Международного художественного фонда Виктор Лукьянов.

Он добавил, что престиж конкурса настолько велик, что он проходил и на культурных дипломатических площадках МИД, и в Доме кино, и в ЦДХ и в Белом доме. Номинации доказали свою ценность временем. Потому что те, кто десять лет назад становился лауреатами, они сегодня профессора, академики, заслуженные художники. И они всегда с достоинством в своей биографии пишут - лауреат конкурса Попкова.

Подведение итогов конкурса-выставки состоится 4 декабря в 16:00 в день рождения Мытищинского музея.