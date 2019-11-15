РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. В Климовской городской больнице №2 подмосковного Подольска медики успешно выполнили пациенту пластику передней брюшной стенки по новой методике вне брюшной полости, сообщается в группе «ГБУЗ МО КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

«14 ноября в хирургическом отделении Климовской городской больницы №2 успешно выполнили пациенту е-ТЕР пластику грыжи передней брюшной стенки. Таким образом в практику отделения хирургии внедряется экстраперитонеальный е-ТЕР, который открывает большие возможности симультанных операций при грыжах брюшной стенки различной локализации, являясь технически более простым и удобным для хирурга, безопасным и наименее травматичным для пациента», – говорится в сообщении.

Данная операция не сопровождается вскрытием брюшины. В предбрюшинном пространстве с помощью специального баллона-диссектора создается рабочее пространство, куда устанавливаются видеокамера и два 5-миллиметровых инструмента. После завершения препаровки тканей в это пространство устанавливается сетка для закрытия всех слабых мест в паховом промежутке, затем сетка прижимается отслоенной брюшиной.

Преимуществами такой методики является минимальный болевой синдром после операции, так как не повреждается брюшина, и минимальная продолжительность пребывания пациента в стационаре. Кроме того, минимизируется риск повреждения внутренних органов в брюшной полости и отсутствие спаечного процесса, поскольку операция выполняется вне брюшной полости.

Противопоказанием к данной операции является наличие послеоперационного рубца ниже пупка (ранее перенесенные операции на органах нижнего этажа брюшной полости), рецидив грыжи.