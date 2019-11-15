РИАМО - 15 ноя. В рамках программы губернатора Подмосковья «Активное долголетие» жители Рузского городского округа посетили музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» и Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Экскурсия прошла при поддержке Рузского краеведческого музея, Рузского центра социального обслуживания и комитета по туризму Московской области.

«За 1,5 месяца существования программы «Активное долголетие» мы провели 271 выездную экскурсию, а это около 7 тысяч человек. Я недавно встречалась с пенсионерами, которые таким образом путешествовали по Подмосковью, и многие из них в полном восторге: говорят, что 30 лет никуда не выбирались, а тут полноценное путешествие в комфортабельном автобусе и общение с новыми людьми», - сказала руководитель комитета по туризму региона в ранге министра Наталья Галкина.

Она подчеркнула, что программа «Активное долголетие» будет развиваться, будет больше маршрутов и экскурсий.

Ближайшая экскурсия по программе «Активное долголетие» пройдет 19 ноября. Участники посетят Государственный литературный музей, Дунинский ландшафтно-археологический комплекс и музей Михаила Пришвина в Одинцовском городском округе.

Записаться на экскурсию можно в Рузском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: Руза, улица Федеративная, дом 11, или по телефонам: 8 (496) 272-46-97 и 8 (496) 275-03-68.

Ново-Иерусалимский монастырь был основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины. В XIX и в начале ХХ века монастырь был известнейшим центром паломничества.

В 300 метрах от Ново-Иерусалимского монастыря находится музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» — один из крупнейших музеев в России. Его выставочная площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров.

Здесь уникальные исторические экспонаты можно увидеть в современном пространстве, дополненном мультимедийными технологиями.