РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 ноя. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» совместно с членом общественного совета при МУ МВД Людмилой Бородиной провели День открытых дверей для подростков группы риска, обучающихся в школах Балашихи, в ходе встречи ребята узнали о специфике работы дежурной части и отдела по делам несовершеннолетних, сообщила «РИАМО в Балашихе» начальник пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское» Ольга Тарарина.

Мероприятие прошло 14 ноября в отделе полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское», целью которого стала популяризация службы в органах внутренних дел, знакомство с особенностями профессии и получение достоверной информации о работе полицейских и учебных заведениях системы МВД России.

«Мы ежемесячно проводим Дни открытых дверей для школьников. Но 14 ноября для нас был особенный и очень важный день. К нам на экскурсию пришло порядка 18 подростков из группы риска. Это дети, у которых уже были какие-либо правонарушения. А они как никто другой требуют к себе повышенного внимания. Мы познакомили их с работой дежурной части, ребята побывали в изоляторе временного содержания», – сказала Тарарина.

Она добавила, что сотрудники отдела по делам несовершеннолетних на печальных примерах, которые происходили с детьми в Балашихе, рассказали ребятам о последствиях употребления наркотических средств, предупредив об опасностях, подстерегающих их в соцсетях.

Подросткам также напомнили о правилах поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха, о возрасте, с которого подросток привлекается к уголовной или административной ответственности.

Ребята также узнали, что нужно для того, чтобы стать полицейским, в какое учебное заведение МВД можно поступить и каковы основные правила приема. Им рассказали о социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам органов внутренних дел, и условиях прохождения службы.

«Мероприятие впечатлило подростков, и, возможно, заставило их задуматься серьезнее о своем будущем и выбрать правильный жизненный путь», – заключила Тарарина.

В конце мероприятия ребята ознакомились с экспозицией музея истории Балашихинской милиции, с интересом рассматривая фотографии и экспонаты, сходили в тир МУ МВД, посетили стелу погибшим сотрудникам органов внутренних дел и задали интересующие вопросы.