РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Воспитанница творческого объединения «Ремесленная слобода» из Подольска Екатерина Рысева стала лауреатом I степени московского открытого конкурса декоративно-прикладного творчества и дизайна «Солнечный квадрат-2019», сообщается на сайте администрации городского округа.

Московский открытый конкурс декоративно-прикладного творчества и дизайна «Солнечный квадрат-2019» проводится в рамках I форума «Гражданская идентичность в пространстве современной школы». Торжественное награждение призеров и победителей Московского открытого конкурса декоративно-прикладного творчества и дизайна «Солнечный квадрат-2019» прошло 14 ноября.

«От городского округа Подольск активное участие в конкурсе приняли учащиеся творческих объединений центра детского творчества «Ремесленная слобода» и «Художественная роспись». Воспитанница творческого объединения «Ремесленная слобода» Екатерина Рысева стала лауреатом I степени. Все участники получили дипломы и ценные подарки», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоялось при поддержке Российского государственного университета имени Косыгина при информационной поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.