РИАМО – 15 ноя. Известная актриса Мария Стерникова пропала во время прогулки в Москве, женщина страдает болезнью Альцгеймера, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Инцидент произошел вечером 14 ноября. Известно, что 75-летняя артистка вышла прогуляться на улицу вместе с сиделкой. В какой-то момент сиделка отвлеклась, и Стерникова пропала из виду», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, женщина страдает болезнью Альцгеймера. Сообщение о ее пропаже появилось на форуме поисковой организации «Лиза Алерт». Рост женщины составляет 160 сантиметров, телосложение — обычное. В день пропажи она была одета в шерстяное пальто, серые штаны и черные ботинки, шерстяной платок.

Мария Стерникова трудилась в Малом театре, а также снималась в кино. Зрителям она запомнилась своей ролью в мелодраме «Нежность» 1966 года.