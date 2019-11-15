РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. Новые баки для сбора отходов появились на контейнерных площадках в 10 населенных пунктах микрорайона Лаговский подмосковного Подольска, в ближайшее время баки установят еще в 10 деревнях, говорится в сообщении регионального оператора «МСК-НТ».

Региональный оператор «МСК-НТ» продолжает устанавливать емкости на мусоросборные площадки Чеховского кластера. Только в городской округ Подольск за последние две недели было привезено 75 серых и 4 синих бака, а с начала года 4046 и 691 бак соответственно. Часть новых контейнеров устанавливают взамен старых, пришедших в негодность.

«В честь Всемирного дня рециклинга 15 ноября компания ООО «МСК-НТ» установила новые баки на новых контейнерных площадках в 10 населенных пунктах в микрорайоне Лаговский. В ближайшее время новыми баками оснастят новые мусоросборные площадки в 10 деревнях городского округа Подольск», – говорится в сообщении.

Баки установят в деревнях Сертякино, Коледино, Мотовилово, Хряслово, Харитоново, Меньшово, Романцево, Пузиково, Новоколедино, Слащево. На каждой контейнерной площадке в этих деревнях появится по одному синему и по два серых контейнера. Лишь в деревне Никулино баки перенесут со старой площадки на вновь построенную, с бетонным основанием, ограждением, навесом и возможностью подъезда.

В деревнях и СНТ растет число только что отстроенных контейнерных площадок, оборудованных по всем требованиям СанПина, где компания ООО «МСК-НТ» также устанавливает баки для раздельного и смешанного сбора отходов.

Это сделано как для удобства жителей, так и для водителей мусоровозов. Чистота и порядок на площадках – заслуга всех причастных и к ее использованию, и к обслуживанию.