РИАМО - 15 ноя. Комитет по туризму Московской области и ФГБУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» приглашает пройти бесплатное обучение с выдачей удостоверений о повышении квалификации, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

С 18 ноября по 10 декабря состоится обучение по следующим образовательным 72-часовым программам на безвозмездной основе: разработка сервисных стандартов в организациях индустрии туризма; приоритетные направления развития туристской отрасли РФ. Формирование новой инфраструктурной модели опережающего отраслевого развития», – говорится в сообщении.

Данные программы будут проводиться для слушателей на безвозмездной основе с последующей выдачей удостоверений о повышении квалификации установленного образца.

Слушателям программ могут стать лица с высшим или средним профессиональным образованием. К участию в данных образовательных программах приглашаются сотрудники органов государственной и муниципальной власти Московской области, представителей турбизнеса, музеев и объектов показа.