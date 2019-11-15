РИАМО - 15 ноя. Общая загруженность дорог в Москве вечером пятницы достигла восьми баллов, центр города стоит в пробках, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы есть на центральных улицах — Петровке, Моховой, Знаменке, Тверской, Кремлевской и Москворецкой набережных, Кузнецком мосту, Большой Дмитровке и Большой Лубянке.

Также пробки образовались на Садовом и Третьем транспортном кольцах, юго-востоке, юге и северо-западе МКАД.

Движение автомобилей затруднено на Ленинградском проспекте, Беговой и Лесной улице, Сущевском Валу, проспектах Мира и Вернадского. Кроме того, проезд затруднен по Ленинградскому, Варшавскому и Дмитровскому шоссе.

Согласно прогнозу сервиса, транспортная ситуация улучшится только после 20:00. Окончательно свободными дороги станут после 21:00.