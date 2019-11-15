РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. Более 250 участников старше 50 лет выполнили нормативы комплекса ГТО в подмосковном Подольске, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«15 ноября в Подольске состоялось тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для людей в возрасте старше 50 лет. Испытания комплекса выполнили более 250 человек», – говорится в сообщении.

Участники тестирования прошли специальные виды испытаний, в том числе подтягивания на высокой и низкой перекладинах, сгибания и разгибания рук в упоре лежа, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа, наклон вперед из положения стоя и плавание.

«Московская область является самым спортивным регионом России в том числе и потому, что на территории нашего региона уделяется большое внимание развитию как профессионального, так и массового спорта. Что немаловажно, речь не только про детско-юношеский спорт, но также и про приобщение к регулярным занятиям физической культурой и активному образу жизни людей старшего поколения», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что одной из таких стимулирующих мер как раз является работа мобильных площадок комплекса ГТО для людей в возрасте старше 50 лет, таких, как развернулась в пятницу в Подольске.

Такое количество участников говорит о популярности самого комплекса среди населения и о правильно избранном векторе развития массового спорта в Подмосковье, заключил министр.