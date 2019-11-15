РИАМО - 15 ноя. В аэропорту Шереметьево остановили оформление партии пчелиного маточного молочка из-за невозможности идентификации упакованного продукта, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В аэропорту Шереметьево на складе временного хранения АО «Шереметьево-Карго» было приостановлено оформление партии пчелиного маточного молочка весом десять килограммов, поступившей из Китайской Народной Республики», - говорится в сообщении.

Груз задержали 31 октября из-за невозможности идентификации упакованного продукта и недостаточной информации для его ввоза на территорию России.

Партия пчелиного маточного молочка не будет оформлена до предоставления дополнительной информации.