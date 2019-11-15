РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 ноя. Образовательный центр «Созвездие» подмосковного Красногорска поделился с делегацией из Донецкой Народной Республики опытом коррекции и реабилитации нарушений развития у детей с ОВЗ, сообщил директор образовательной организации Сергей Сюрин.

Представители реабилитационных образовательных организаций, учреждений медсоцзащиты и здравоохранения ДНР прошли стажировку в центре «Созвездие» с 11 по 15 ноября. Визит делегации согласовали глава городского округа Эльмира Хаймурзина и уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Мы показали, на мой взгляд, довольно большой пласт работы – не только нашей образовательной организации, которая входит в систему инклюзивной модели сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Показали виды, формы, методы амбулаторной коррекции и реабилитации. Коллеги ознакомились с технологиями как индивидуальной, так и групповой коррекции недостатков и нарушений развития у детей, которыми мы занимаемся», – сказал Сюрин.

Кроме того, по его словам, гости посетили открытые занятия в детских садах и школах Красногорска, которые работают режиме инклюзии.

«В нашем учреждении на сегодняшний день 443 ребенка. Нормативная проектная мощность здания – 240 детей. Но в нашем здании есть еще ресурс, и думаю, что через год-два у нас будет порядка 600 детей», – отметил Сюрин.

Он добавил, что с 1 сентября в центре амбулаторно психолого-педагогическую помощь, консультирование и диагностику получили свыше одной тысячи детей.

«Думаю, коллеги увезут с собой довольно большой объем материалов по коррекции, реабилитации, психологическому, логопедическому, дефектологическому, медицинскому сопровождению», – заключил Сюрин.