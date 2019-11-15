РИАМО - 15 ноя. Журналист, один из создателей агентской журналистики в России Сергей Горбунов скончался в возрасте 63 лет в столице, сообщает РИА Новости.

«Очень эрудированный, с передовыми взглядами, он фактически с нуля создал информационную ленту РИА Новости. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев выразил соболезнования близким», - говорится в сообщении.

Дата и место прощания с журналистом станут известны позднее.

Горбунов начал работать журналистом в ИТАР-ТАСС в 1978 году. А затем перешел в РИА Новости. Здесь он наладил работу информационной службы. После назначения на пост заместителя гендиректора информагентства в 2006 году Горбунов создал новое подразделение — дирекцию специальных проектов, которая занималась укреплением отношений с международными форумами и организациями, связями с российскими регионами.

В последние годы Горбунов работал советником гендиректора МИА «Россия сегодня».