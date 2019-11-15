РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. Подрядчик устранил часть недочетов, выявленных при проверке хода капитального ремонта первого этажа поликлиники №1 подмосковного Подольска, но ремонт все еще не могут принять из-за оставшихся неустраненными недоработок, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович совместно с представителями администрации и совета депутатов горокруга в рамках исполнения поручений фракции ВПП «Единая Россия» Мособлдумы по контролю партийного проекта «Здоровое будущее» проверил ход капитального ремонта первого этажа Подольской городской поликлиники №1.

«В предыдущий раз мы здесь были 12 ноября. Проверили, как строительные организации исправили выявленные в прошлый раз недоработки и недочеты. Основная часть недочетов исправлена. Но все равно их еще много. Напомнили, что без устранения выявленных нарушений и окончательного устранения всех недочетов в оговоренные сроки строительные работы приняты не будут», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, очередной инспекционный выезд в поликлинику запланирован на следующей неделе.