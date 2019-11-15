РИАМО - 15 ноя. IV Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству проведут в Красногорске правительство Подмосковья и Национальный центр ГЧП 4 и 5 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Драйвером развития регионов на ближайшие пять лет станут 13 нацпроектов, которые охватывают все ключевые для экономического роста направления. При этом от каждого субъекта и его главы зависит, насколько успешно будут реализованы поставленные президентом задачи. Роль частных инвестиций в реализации нацпроектов и достижении показателей эффективности деятельности губернаторов станет основной темой форума в этом году», - отмечается в сообщении.

В ходе пленарной дискуссии на форуме обсудят то, какой должна быть новая инвестиционная политика регионов и как стать лидером по исполнению нацпроектов. Кроме того, в рамках обсуждения будут затронуты те механизмы, которые помогают привлечь частный капитал и повысить эффективность управления на местах. Не обойдут стороной и вопрос о том, насколько заинтересован бизнес принимать участие в реализации задач «майского указа».

«Форум проводится с 2016 года и за это время стал эффективной площадкой для дискуссий по вопросам развития инфраструктуры в Центральной России. Ежегодно мероприятие собирает представителей органов власти регионов ЦФО, профильные ведомства, финансирующие организации и институты развития, частных инвесторов и отраслевых экспертов. Форум уже третий год проходит на площадке Московской области, которая входит в число регионов-лидеров по уровню развития ГЧП», - рассказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

На форуме обсудят и другие вопросы. Так, поговорят о социальном эффекте от государственно-частного партнерства, цифровизации экономики и внедрении IT в госуправление, цифровых решениях для работы с инвесторами и для контроля за реализацией нацпроектов.

«В Московской области заключено 26 концессионных соглашений, включая муниципальные концессии, сейчас в проработке находится более 40 проектов на общую сумму инвестиций около 500 миллиардов рублей. Это проекты, реализуемые посредством как механизма концессионного соглашения, так и соглашений о ГЧП, в сфере развития дорожной инфраструктуры, ЖКХ, системы здравоохранения, создания социальных объектов, IT-отрасли», - отметил Хромов.

Также Подмосковье является первым регионом, который подключился к платформе «РОСИНФРА», разработанной Национальным центром ГЧП. Она позволяет облегчить коммуникацию между участниками инфраструктурного рынка и реализацию проектов.