РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 ноя. Центральная библиотека имени Сергея Есенина в Люберцах в пятницу объявила о проведении конкурса на лучшую поделку-снеговика, в нем могут поучаствовать жители округа любого возраста, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На конкурс «Снеговик как представитель новогодней сказки» в рамках проекта «Зима в Подмосковье» принимаются работы, выполненные в любой технике. Так что снеговики получатся разные – вязаные, сшитые, склеенные из различных материалов», – говорится в сообщении.

Творческие работы принимают до 15 декабря в нотно-музыкальном отделе библиотеки. Она расположена по адресу: Люберцы, улица Волковская, дом №5А. Задать вопросы можно по телефону: 8(495)554-51-58.

Жюри рассмотрит конкурсные поделки и определит победителя и призеров. Им вручат подарки.