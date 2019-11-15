РИАМО - 15 ноя. Выставка «Выдающийся военный разведчик Рихард Зорге» открылась в военно-патриотическом парке «Патриот», посетители могут увидеть рассекреченные архивные бумаги, касающиеся деятельности разведчика, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

Мероприятие приурочено сразу к двум событиям: к 55-летию со дня присвоения легендарному разведчику звания Героя Советского Союза и 75-летию с момента его гибели.

«Здесь (на выставке – ред.) впервые в России представлены рассекреченные архивные бумаги, относящиеся к деятельности Зорге во время его работы в Исполкоме Коминтерна, личные письма, шифровки периода службы в Разведывательном управлении Генштаба РККА. Для нас имеет большое значение тот факт, что раритетные документы экспонируются первый раз именно на территории парка «Патриот» в Кубинке», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Организаторами выставки выступили Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Российский архив социально-политической истории и музей «Школа №141 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге».

Кроме документов посетители смогут увидеть наградные материалы на разведчика, макеты радиостанции группы «Рамзая», домов, где Зорге родился, и где жил в Токио, книги и публикации.