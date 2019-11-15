РИАМО - 15 ноя. На железнодорожных путях в Московской области за 10 месяцев 2019 года пострадали 454 человек, 342 из них – погибли, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Самым травмоопасным стало Рязанское направление, на котором погиб 121 человек. Также опасными оказались Белорусское (67 человек) и Горьковское (60 человек) направления. А самыми небезопасными перегонами назвали Одинцово – Голицыно (погибли 19 человек), Быково-Раменское (14 человек), Люберцы-1 – Быково (14 человек).

«Для предупреждения и профилактики железнодорожного травматизма министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья создана Межведомственная рабочая группа, которая обследует железнодорожные пути, разбирает каждый смертельный случай и выявляет причины», – рассказал начальник управления министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

Он также отметил, что на сегодняшний день проведены обследования более 1,7 тысячи километров железнодорожных путей на которых находится 1,2 тысячи пешеходных переходов. При этом 688 переходов являются несанкционированными и относятся к «народным тропам», которые люди сами «проложили» через железную дорогу. Они не соответствуют требованиям безопасности.

Также в рамках проверочных работ были выявлены недостатки в содержании пешеходных переходов, переездов и подходам к переездам.

«Минтрансом региона разработаны типовые предложения по предупреждению и профилактике железнодорожного травматизма, которые включают: ликвидацию несанкционированных переходов и восстановление поврежденных ограждений, установку информационных щитов об организованных переходах, патрулирование опасных участков и «народных троп», установку турникетов и автоматизированных средств на организованных переходах», - отмечается в сообщении.

Все подготовленные министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предложения будут направлены в ОАО «РЖД» и муниципалитеты.