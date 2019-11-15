РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 15 ноя. В микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников в ходе рейда выявили факт осуществления нелегальной торговли, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В пятницу сотрудники отдела потребительского рынка администрации Котельников провели очередное обследование территории с представителями полиции. Данная проверка проходила в соответствии с распоряжением главы горокруга Андрея Булгакова и в целях отработки обращений граждан.

«В микрорайоне Белая Дача выявили автоприцеп, размещенный на газоне, в котором осуществлялась торговая деятельность. Его хозяину выдали уведомление о нарушении размещения транспортного средства с предложением в кратчайшие сроки освободить территорию», – говорится в сообщении.

Сотрудники отдела Потребрынка подготовили письмо в Госадмтехнадзор для принятия мер в рамках компетенции и привлечения нарушителя к административной ответственности.

В материале добавляется, что в микрорайоне Южный осуществляется торговля молоком и кисломолочными продуктами из передвижного средства – специализированной автоцистерны. Она размещена в соответствии с требованиями ПДД и не создает помех движению. Функционирование торговой точки осуществляется со всеми необходимыми документами как на продукцию, так и на предпринимательскую деятельность.